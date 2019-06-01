Бизнесвумен выплатила долг, чтобы уехать за границу

| Фото: официальная группа УФССП России во "ВКонтакте" https://vk.com/news_fssprus_ru | Фото: официальная группа УФССП России во "ВКонтакте" https://vk.com/news_fssprus_ru

300 тыс. рублей материального ущерба выплатила тюменская предпринимательница только после того, как ей запретили выезд за границу, сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов.

Женщину, управлявшую внедорожником, признали виновной в ДТП, однако страховка не покрыла расходы на восстановление автомобиля потерпевшего и он обратился в суд.

Ленинский районный суд вынес постановление о возмещении ущерба в пользу потерпевшего. Бизнесвумен свою вину признала, но искупить ее не спешила, несмотря на наличие четырех автомобилей и четырех нежилых помещений.

Судебный пристав-исполнитель наложил запрет на регистрационные действия с собственностью. Данная мера не сработала. А вот запрет на выезд за пределы РФ сыграл последнюю и главную роль к побуждению полностью оплатить материальный вред пострадавшему в аварии мужчине. Предпринимательнице нужно было срочно уехать в Германию на международный форум.