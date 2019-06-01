Театр-студия "Быть" приглашает на премьеру в "Ангажемент"

| Фото: театра-студии "Быть" | Фото: театра-студии "Быть"

Новый спектакль "РядомРай" театра-студии "Быть" покажут в тюменском молодежном театре "Ангажемент" 15 и 16 июня.

"Наш спектакль о том, как мечты меняют нашу жизнь, наполняют смыслом, заряжают на действия! И что происходит, если мечты нет, если она утрачена? Чем готов пожертвовать каждый, чтобы воплотить мечту в жизнь, не откладывать на потом, и каждый день двигаться в выбранном направлении?", - гласит синопсис постановки "РядомРай" .

13 июня спектакль "РядомРай" показали в СОК "Зодчий". В официальной группе театра-студии "Быть" во ВКонтакте первые зрители оставляют свои отзывы.

"Уже третий спектакль смотрю, затаив дыхание. Ваши истории равнодушным оставить не могут, потому что они найдут отклик в каждой душе, любой зритель найдет что-то свое. Здорово, что спектакли "Быть" всегда оставляют надежду!" - написала зрительница Анастасия Шендря.

Театр-студия "Быть" приглашает на показ премьеры в "Ангажемент" в 18 часов 15 и 16 июня.

Ирина Ромашкина