  • 14 июня 201914.06.2019пятница
  • USD64,6314
    EUR73,0141
  • В Тюмени 5..7 С 2 м/с ветер северо-восточный

Театр-студия "Быть" приглашает на премьеру в "Ангажемент"

Общество, 18:32 14 июня 2019

театра-студии "Быть" | Фото: театра-студии "Быть"

Новый спектакль "РядомРай" театра-студии "Быть" покажут в тюменском молодежном театре "Ангажемент" 15 и 16 июня.

"Наш спектакль о том, как мечты меняют нашу жизнь, наполняют смыслом, заряжают на действия! И что происходит, если мечты нет, если она утрачена? Чем готов пожертвовать каждый, чтобы воплотить мечту в жизнь, не откладывать на потом, и каждый день двигаться в выбранном направлении?", - гласит синопсис постановки "РядомРай" .

13 июня спектакль "РядомРай" показали в СОК "Зодчий". В официальной группе театра-студии "Быть" во ВКонтакте первые зрители оставляют свои отзывы.

"Уже третий спектакль смотрю, затаив дыхание. Ваши истории равнодушным оставить не могут, потому что они найдут отклик в каждой душе, любой зритель найдет что-то свое. Здорово, что спектакли "Быть" всегда оставляют надежду!" - написала зрительница Анастасия Шендря.

Театр-студия "Быть" приглашает на показ премьеры в "Ангажемент" в 18 часов 15 и 16 июня.

Ирина Ромашкина

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# театр , театр «Ангажемент»

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:08 14.06.2019Более двухсот юных тоболяков нарисовали любимые места родного города
18:32 14.06.2019Театр-студия "Быть" приглашает на премьеру в "Ангажемент"
18:00 14.06.201915 июня - события дня
17:49 14.06.2019Тюменцы смогут увидеть сближение Луны с Юпитером