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Хоровая капелла Тюменской филармонии выступит в торговом центре

Общество, 12:54 14 июня 2019

Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Промо-концерт Хоровой капеллы Тюменской филармонии начнется в ТРЦ "Кристалл" 14 июня в 18 часов, сообщают организаторы.

"Проведите пятничный вечер в компании с капеллой. Вас ждет живая, легкая популярная вокальная музыка в профессиональном исполнении", — сообщают организаторы в группе "Хоровая капелла Тюменской филармонии" во ВКонтакте. Вход на мероприятие свободный.

Во время концерта горожане смогут приобрести билеты на концерт-творческую встречу "Ночь. Музыка. Капелла" и музыкальный фестиваль "Лето в Тобольском кремле", который пройдет в Тобольске 6 июля, по специальным ценам.

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# искусство , концерт , музыка , отдых

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