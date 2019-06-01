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Более восьми километров газопровода построят в Шорохово

Экономика, 09:13 17 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще 222 потребителя в селе Шорохово будут обеспечены газом. Протяженность газопровода составит более 8 км, сообщает администрация Исетского муниципального района.

Для более скорейшего перехода потребителей на газ гражданам льготной категории оказывается поддержка, выделяются субсидии из областного бюджета.

В 2018 году субсидия была предоставлена 138 потребителям природного газа. В 2019 году субсидия в размере 40 тыс. руб. выделена из бюджета Тюменской области 98 потребителям.

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# газификация , Исетский район , субсидии , Шорохово

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