Более восьми километров газопровода построят в Шорохово

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Еще 222 потребителя в селе Шорохово будут обеспечены газом. Протяженность газопровода составит более 8 км, сообщает администрация Исетского муниципального района.

Для более скорейшего перехода потребителей на газ гражданам льготной категории оказывается поддержка, выделяются субсидии из областного бюджета.

В 2018 году субсидия была предоставлена 138 потребителям природного газа. В 2019 году субсидия в размере 40 тыс. руб. выделена из бюджета Тюменской области 98 потребителям.