Николай Цуканов и Александр Моор провели личный прием граждан

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в проведении личного приема граждан, организованного полномочным представителем президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николаем Цукановым.

В режиме ВКС полпред президента пообщался с обратившимися жителями из всех регионов, входящих в УФО.

Представительница Ярковского района Тюменской области обращалась с вопросом о необходимости замены деревянных окон в одном из корпусов местного детского сада "Солнышко" и прогулочных веранд для детей, обустройства парковки для колясок.

Александр Моор пояснил, что этот вопрос находится на контроле властей. В корпусах №1 и №3 детского сада проводились комплексные капитальные ремонты зданий в 2015 и 2012 году соответственно. Во втором корпусе часть окон заменили в 2018 году. В рамках мероприятий по ремонту образовательных учреждений администрацией Ярковского района за счет средств муниципального бюджета уже в этом году в корпусе №2 детского сада "Солнышко" заменены оставшиеся 26 деревянных окон на пластиковые конструкции.

Кроме того, в корпусе №3 этого детсада установят новые теневые навесы на прогулочных участках для всех 7-ми групп и навес для колясок. Проект договора находится в стадии согласования. Эту работу планируется завершить к 1 сентября 2019 года. Полпред президента поручил проконтролировать ее качество и сроки.