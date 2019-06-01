Названа средняя цена выпускного банкета для школьников

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Выпускной банкет обойдется российскому школьнику в среднем в 1,68 тысячи рублей, сообщает РИА Новости.

Для анализа использовались данные со смарт-терминалов, расположенных в 15 тысячах ресторанах, кафе и столовых во всех городах России. Банкет на класс из 30 учеников в среднем по России будет стоить 50,4 тысячи рублей. В Москве праздник обойдется в 73,2 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге - 53,2 тысячи рублей.

В меню банкета вошли холодные закуски, салат, горячее, десерты, фрукты, прохладительные напитки и чай. Самый дешевый салат "Цезарь" для выпускного был зафиксирован в Томске (средняя стоимость в кафе - 96 рублей), а самый дорогой - в Сочи (250 рублей).