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Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору клубники

Общество, 14:25 16 июня 2019

сайт мэра Москвы | Фото: сайт мэра Москвы

В Роспотребнадзоре посоветовали, как выбрать вкусную клубнику, сообщает РИА Новости.

Россиянам советуют покупать сухую, без признаков гниения клубнику однородного цвета и с насыщенным ягодным запахом. А сладость клубники можно определить по черенку, если между ягодой и листиками есть расстояние, то она будет сладкой, если же листики плотно к ней прилегают, то с кислинкой.

"У клубники короткий срок хранения, это нежная и быстропортящаяся ягода. Покупайте ровно столько, сколько вы готовы съесть за следующие несколько дней. Если вы хотите сохранить клубнику на более длительный срок, заморозьте ее в герметичном пакете или емкости для заморозки продуктов", - говорится в сообщении ведомства.

Добавляется, что клубнику необходимо тщательно промывать, употребление плохо вымытых ягод может привести к заражению кишечными и паразитарными инфекциями.

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# клубника , Роспотребнадзор

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