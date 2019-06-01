В Тобольске отметили "Сабантуй"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Традиционный национальный праздник "Сабантуй" отметили в Тобольске.

Ежегодное мероприятие прошло в Александровском саду в подгорной части города. С праздником тоболяков поздравил заместитель главы города Иван Нефидов.

"Сабантуй - народный праздник. Он давно признан во всем мире и с размахом празднуется во многих уголках. Сабантуй объединяет людей разных возрастов, национальностей, вероисповедания", - отметил Иван Нефидов.

Заместитель главы города пожелал тоболякам крепкого здоровья, любви и благополучия.

В праздничном концерте приняли участие местные исполнители, а также гости из Тюмени и Казани. На территории Александровского сада развернулась выставка декоративно-прикладного творчества "Краски Сабантуя", гостей праздника угощали традиционными татарскими блюдами. Также состоялся конкурс блюд татарской кухни "Сибирский баурсак". Для детей работала игровая площадка.

Кроме того, тоболяки и гости города смогли принять участие в соревнованиях по национальной борьбе — корэш или поднятию гири.

Евгений Новосёлов