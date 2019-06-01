Оперативное лечение косоглазия внедрили в ишимской больнице

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Операции по лечению косоглазия начали проводить в областной больнице № 4 в Ишиме, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Раньше пациентам приходилось за оперативным лечением ехать в Тюмень. Заведующий офтальмологическим отделением Антон Чудин успешно провел первых пять операций. Среди пациентов - Богдан Хайдуков, у которого сложное косоглазие выявили перед школой, во время прохождения медкомиссии. Сегодня у ребенка больше нет такой проблемы.

Согласно медицинской статистике, ежегодно в России рождается 5-7 % детей с косоглазием. В течение первых трех лет жизни эта цифра увеличивается до 10 %.

Косоглазие бывает не только врожденным, но и приобретенным. У взрослых оно может появиться со временем вследствие серьезных нарушений зрения. Как к примеру, у 71-летней Галины Антошкиной вследствие катаракты. "Доктор меня спас от слепоты, я была почти слепая, соседний дом из окна с трудом видела, соседей узнавала по голосу, а сейчас заново со всеми знакомлюсь, - рассказала женщина. - Очень сложно было решиться на операцию, но я счастлива, что согласилась и что все прошло удачно".

С октября 2018 года Галине Антошкиной провели четыре операции: избавили не только от катаракты, но и исправили косоглазие. Сегодня пенсионерка вновь разгадывает свои любимые сканворды, и радуется жизни.

О своевременности обращения к специалисту призывает и Антон Чудин. "Косоглазие - это не только косметический дефект, но и нарушение бинокулярного зрения, когда оба глаза смотрят одновременно и видят объемные изображения, стереоизображения, - сказал доктор. – Чем раньше мы сделаем операцию, тем прогноз будет более благоприятный".