Автобус с именем Дмитрия Менделеева выйдет на дороги Тобольска
Презентация брендированного автобуса "Великие люди Тобольска: Дмитрий Иванович Менделеев" состоится в Тобольске 27 июня, сообщает городская администрация.
После торжественной акции автобус отправится по своему первому маршруту: площадь Менделеева - Комсомольский проспект - ул. С. Ремезова - Никольский взвоз - ул. Р. Люксембург - ул. Ленина - ландшафтный парк "Ермаково поле". Здесь будет высажена любимая ягода Дмитрия Менделеева – княженика.
В дальнейшем брендированный автобус будет курсировать по одному из городских маршрутов, знакомя тоболяков и гостей города с жизнью и деятельностью великого ученого.
Проект реализован в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".
С запуском автобуса стартует первый в городе автобусный квест "Загадки Менделеева", который продлится с июля по декабрь. Его участниками могут стать все желающие старше семи лет. Карточки-задания квеста будут находиться в автобусе "Великие люди Тобольска". Участникам предстоит заполнить карточки пяти этапов квеста и сдать их в указанные пункты. Подведение итогов состоится в декабре на открытии главной городской елки.
Кроме того, в рамках запуска автобуса состоится гашение конверта, выпущенного к 185-летнему юбилею Д. И. Менделеева и 150-летию открытия Периодического закона.