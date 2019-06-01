Автобус с именем Дмитрия Менделеева выйдет на дороги Тобольска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация брендированного автобуса "Великие люди Тобольска: Дмитрий Иванович Менделеев" состоится в Тобольске 27 июня, сообщает городская администрация.

После торжественной акции автобус отправится по своему первому маршруту: площадь Менделеева - Комсомольский проспект - ул. С. Ремезова - Никольский взвоз - ул. Р. Люксембург - ул. Ленина - ландшафтный парк "Ермаково поле". Здесь будет высажена любимая ягода Дмитрия Менделеева – княженика.

В дальнейшем брендированный автобус будет курсировать по одному из городских маршрутов, знакомя тоболяков и гостей города с жизнью и деятельностью великого ученого.

Проект реализован в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел".

С запуском автобуса стартует первый в городе автобусный квест "Загадки Менделеева", который продлится с июля по декабрь. Его участниками могут стать все желающие старше семи лет. Карточки-задания квеста будут находиться в автобусе "Великие люди Тобольска". Участникам предстоит заполнить карточки пяти этапов квеста и сдать их в указанные пункты. Подведение итогов состоится в декабре на открытии главной городской елки.

Кроме того, в рамках запуска автобуса состоится гашение конверта, выпущенного к 185-летнему юбилею Д. И. Менделеева и 150-летию открытия Периодического закона.