На "Тюменском бройлере" наращивают производство и создают новые рабочие места

| Фото: птицефабрики «Тюменский бройлер» | Фото: птицефабрики «Тюменский бройлер»

Более 100 новых рабочих мест появятся после завершения инвестпроекта на одном из крупнейших сельхозпредприятий Тюменского района птицефабрике "Продо Тюменский бройлер" в 2019 году.

Работы заняли полтора года, к построенным трем корпусам этим летом добавятся еще три.

"Двадцать первого июня мы заселяем в новый птичник цыплят. Еще два его близнеца будут сданы в эксплуатацию в течение июля, – сообщила директор птицефабрики Оксана Величко. – Что удивительно для сегодняшних реалий, мы сдаем все объекты раньше намеченного срока. Изначально планировали на осень. Взаимодействие служб с прошлого года настолько отлажено, что стройка идет с опережением графика.

В этом году инвестиции составили 600 млн рублей, благодаря чему производственные возможности вырастут на 20 %.

"Наша стройка одними птичниками не ограничивается. Благодаря помощи областных властей в виде субсидированных кредитов на модернизацию предприятия начнем работы по реконструкции убойно-перерабатывающего комплекса, а также строительство нового санпропускника", – отметила Оксана Величко.