За порядок на детской площадке отвечает управляющая компания

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Восстановление детской площадки – задача управляющей компании. Специалисты компаний должны следить за надлежащим состоянием оборудования детской площадки, малых архитектурных форм, сообщает администрация Тюмени.

В крупных управляющих компаниях, как правило, имеют свои бригады ремонтников. Если оборудование детской или спортивной площадок сильно повреждено и травмоопасно, то его огораживают сигнальной лентой.

При осмотре специалисты составляют акт осмотра и дефектную ведомость, осуществляют расчет количества материалов для ремонта.

При передаче документов на новый жилой многоквартирный дом застройщик передает управляющей компании договор с поставщиком оборудования детской площадки. Когда необходим ремонт малых архитектурных форм, УК обращается к поставщику или производителю, заказывает у него нужные детали. После этого начинают ремонт неисправного оборудования детской площадки.

Если вы увидели поврежденные детские качели или карусели, то можете написать сообщение на портал "Тюмень – наш дом" в категорию "Неисправное оборудование детской площадки".