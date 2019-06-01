Тюменские серебряные добровольцы завершили акцию "Красная гвоздика"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Финальное мероприятие провели серебряные волонтеры областной штаб-квартиры в рамках Всероссийской акции помощи ветеранам войн "Красная гвоздика" сегодня, 22 июня. Сбор пожертвований прошел на площади 400-летия Тюмени.

Поддержать ветеранов могли все желающие, обменяв у волонтеров значок с красной гвоздикой, - символом памяти о погибших героях - на любую возможную сумму, либо отправив пожертвование через СМС. Средства предназначены на покупку лекарств участникам боевых действий и реабилитацию.

"Я особенно запомнила мальчика лет 13, который сам подошел к нам и, услышав о том, что мы собираем деньги для ветеранов, очень серьезно, с какой- то болью, наверное, много слышал от родных о тяготах военного времени, передал свои карманные деньги", - сказала серебряный волонтер Тамара Туркина.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские добровольцы в акции участвовали впервые. Светлана Баева примкнула к их числу в память о своем отце: Андрей Баев ушел воевать 18-летним, был пулеметчиком, дважды ранен.

"Ветеранам нужно помогать - в силу возраста, ранений у них много проблем со здоровьем, - считает серебряный волонтер. - Среди тюменцев много тех, кто подходят сами, увидев наши фирменные жилеты, с удовольствием принимают участие в акции. Но много и равнодушных, которые просто проходят мимо".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 15 серебряных волонтеров приняли участие в акции "Красная гвоздика" в Тюмени. Более 20 раз с начала мая выходили они на крупные площади и в торговые центры для распространения значков.

"Для наших добровольцев это большой опыт, мы намерены участвовать в акции и в будущем году, - отметил специалист Областного геронтологического центра Михаил Бадуев. - Собранные деньги мы передадим сначала в Москву, в фонд "Память поколений", который затем переведет их в регион в удвоенном размере для ветеранов нашей области".

В 2019 году акция "Красная гвоздика" прошла в 85 регионах России. Жители страны приобретали значок у волонтеров, в крупнейших торговых сетях и у партнеров акции. По данным организаторов мероприятия, годом ранее на территории России удалось реализовать более 2 млн значков "Красная гвоздика" в 52 тыс. торговых точках по всей стране. Общая сумма, собранная во время акции, превысила 20 млн рублей.

Татьяна Ковалева