Отделение реабилитации для людей после инсульта открыли в ОКБ №2

| Фото: ОКБ № 2 | Фото: ОКБ № 2

Отделение реабилитации для пациентов, перенесших инсульт, открылось в ОКБ № 2, сообщает пресс-служба больницы.

Одновременно курс восстановления в отделении могут проходить 24 человека. В среднем реабилитация длится две недели, за это время с больными работают неврологи, инструкторы лечебной физкультуре и физиотерапевты, логопед, психолог.

По словам заведующего отделением реабилитации Ивана Кузнецова, важно, что пациенты теперь не будут покидать стационар, а продолжат лечение. "Современные исследования доказывают, что можно "нарастить" новые связи в мозге и вернуть пациенту утраченные функции. Но заниматься этим нужно практически сразу, иначе наверстать упущенное будет невероятно сложно, во многих случаях невозможно. Поэтому так важно, что пациенты переводятся из неврологических отделений к нам, пока время для их восстановления не потеряно", - пояснил он.

Как отметил руководитель Регионального сосудистого центра Дмитрий Некрасов, с открытием отделения реабилитации ОКБ №2 стала центром полного оказания помощи при инсульте. Такой комплексный подход очень важен, он позволяет пациентам значительно улучшить прогноз заболевания, максимально сохранить качество жизни и работоспособность.

Ежегодно в Тюменской области экстренную помощь получают около 4 тыс. больных с инсультами и транзиторными ишемическими атаками. Более половины из них являются пациентами ОКБ № 2. Отметим, что в новом отделении реабилитацию проходят не только люди с острым нарушением мозгового кровообращения, но с повреждениями опорно-двигательного аппарата.