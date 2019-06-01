Юные тоболяки c особенностями развития осваивают азы IT-технологий

| Фото: СК РФ | Фото: СК РФ

Более 100 детей из Тобольска и Тобольского района с особенностями развития, инвалидностью и ОВЗ осваивают компьютер и гаджеты, сообщает администрация Тобольска.

Опытные преподаватели из "IT-школы экспертов" доступно объясняют, как работать в Интернете, благодаря программе "Современное развитие для всех".

Дети учатся созданию сайтов, рисованию на планшете. Проводятся творческие мастер-классы по фотографии.

Цель проекта – помочь в социальной адаптации особенных детей.

Набор открыт для всех желающих, занятия будут проходить до декабря 2019 года. Обучение проходит по понедельникам, средам и пятницам с 14 до 16 часов в Тобольске (7 микрорайон, дом 39, помещение 8).

Реализация проекта проходит в рамках благотворительной программы СИБУРа "Формула хороших дел". Организатор – АНО "Развитие", партнер проекта – ООО "Эксперт Софт".

Дополнительная информация по телефонам 27-77-88, 8(982) 771-35-55.