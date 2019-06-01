Тюменский областной суд отклонил иск о признании недействительной схемы обращения с ТКО

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский областной суд отказал инициативной группе в удовлетворении иска к правительству Тюменской области о признании недействительной территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Заседание состоялось 17 июня.

Напомним, в марте 2019 года тюменцы составили коллективное обращение в суд с требованием признать недействительной принятую территориальную схему обращения с ТКО. В частности, они указали, что в схеме не отражены сведения об объеме вложений в строительство и реконструкцию объектов "мусорной" инфраструктуры, прогнозные значения предельных тарифов, а норматив накопления ТКО разработан позже.

Суд в лице председательствующего судьи Александра Ревякина с участием представителя прокуратуры Тюменской области Ольги Луговской, рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по коллективному исковому заявлению о признании недействующими постановления правительства Тюменской области №392-п от 9 сентября 2016 года "Об утверждении территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами" в регионе, решил отказать истцам в удовлетворении иска.

По словам Ольги Луговской, доводы истцов о том, что поправки в указанное постановление от 29 ноября 2018 года были внесены без общественного обсуждения, не обоснованы, так как обсуждения проводились с 3 октября по 6 ноября прошлого года. Как несостоятелен и довод о том, что департамент недропользования не имел права проводить такие слушания: департамент является исполнительным органом государственной власти и уполномочен разрабатывать территориальную схему, а также организовывать общественные обсуждения. "Процедура принятия оспариваемого нормативного правового акта соблюдена", - подчеркнула представитель прокуратуры.

Что касается отсутствия в схеме нормативов накопления ТКО, то необходимые поправки в нормативный правовой акт внесены. "В судебном заседании установлено, что 17 июня 2019 года правительством Тюменской области принято постановление № 182-п "О внесении изменений в постановление от 9 сентября 2016 года № 392-п", которым в территориальную схему внесены изменения по всем позициям, изложенным в иске, - пояснила в своем выступлении Луговская. - Оспариваемые истцами нормативные правовые акты в редакции постановления "Об утверждении территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в Тюменской области" от 29 ноября 2018 года в настоящее время изменены. С момента вступления их в законную силу, то есть с 17 июня 2019 года, прежние прекратили свое действие, а, следовательно, перестали затрагивать права, свободы и законные интересы административных истцов. При таких обстоятельствах отсутствует основание для признания оспариваемых нормативных правовых актов недействующими".

По словам ответчика, представителя правительства Тюменской области, в постановление о территориальной схеме обращения с ТКО появились сведения об объеме необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию, ввода в эксплуатацию объектов обработки, утилизации и размещения мусора, исходя из утвержденных нормативов строительства объектов. Также есть раздел о предельных тарифах на вывоз ТКО, ссылки на норматив накопления коммунальных отходов, устранена техническая ошибка относительно классификации заводов по сортировке мусора.

"Права истцов не нарушены. О том, что будут вноситься изменения, мы говорили на протяжении всего процесса, и сегодня приобщили к делу постановление 182-п, в котором эти измерения отражены. Нарушений при общественных обсуждениях также не допущено. Доказательство тому – письма согласования федеральных служб по надзору природопользования, Росприроднадзора и письма заместителя губернатора Тюменской области в уполномоченные федеральные органы", - сообщил представитель ответчика.

Татьяна Тихонова