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Тополиный пух может стать причиной пожара, напоминает МЧС

Общество, 11:25 18 июня 2019

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Тюмени началось интенсивное цветение тополей. В сухую погоду тополиный пух может стать причиной возникновения пожаров. В скопления пуха, которые часто образуются у подъездов, мусорных баков и вдоль дороги, может попасть окурок сигареты или непогашенная спичка. В таких условиях огонь разгорится мгновенно, напоминает МЧС России по Тюменской области.

Чтобы не допустить этого, тюменцам следует помнить о правилах противопожарной безопасности: не разводить костры в местах скопления пуха, листьев и мусора. Необходимо предостеречь детей от опасных игр с огнем в период цветения тополей. Детвору привлекает тополиный пух: он скапливается во дворах домов, вокруг гаражей, сараев, деревянных построе, и может вспыхивать как порох от любой искры.

Специалисты отмечают, что единственный способ борьбы - поливать пух из шлангов и сгребать его в кучи, но ни в коем случае не сжигать. Жителям и организациям города следует проводить ежедневную чистку, уборку и проливку дворов, тротуаров, дорог и мест скопления пуха. Возле жилых домов можно оборудовать емкости с водой, не помешает обзавестись огнетушителями.

Родителям и педагогам детских учреждений необходимо напоминать детям, что игра с огнем в период цветения тополей особо опасна.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожары , тополиный пух

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