Тюменцы зажгут свечи памяти

| Фото: Тюменского регионального отделения "Молодая гвардия" | Фото: Тюменского регионального отделения "Молодая гвардия"

Акция "Свеча памяти" пройдет в Тюмени 22 июня. Мероприятие традиционно начнется в 4 часа утра на площади Памяти у Вечного огня.

Организаторы акции метафорически воссоздадут события трагического дня, в который началась Великая Отечественная война. Во время школьного вальса на площадь ворвутся "солдаты", после чего состоится инсценировка боя с использованием пиротехники и имитацией артиллерийских выстрелов.

После этого участники акции почтут память павших в боях Великой Отечественной войны и возложат цветы и свечи к Вечному огню.

Планируется, что к акции присоединятся более 300 человек, в том числе гости форума "Утро", который пройдет в Тюмени с 20 по 29 июня.