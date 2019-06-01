Спартакиада детских оздоровительных лагерей пройдет в Тюмени

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Спартакиада детских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием стартует в Тюмени 19 июня. Мероприятие начнется в 10 часов на базе школы №40 (ул. Профсоюзная, 46), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Соревнования объединят более 40 команд детских лагерей, расположенных на базе школ, а также учреждений спорта и молодежной политики города.

19 июня после церемонии открытия церемонии ребята посоревнуются в выполнении нормативов ГТО: беге на 60 метров, сгибании/разгибании рук из положения лежа на полу, подтягивании из виса на высокой перекладине, наклоне вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжках в длину с места, метании мяча.

20 июня в 10 часов на стадионе СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а) пройдут соревнования по мини-футболу среди мальчиков и "Перестрелке" среди девочек.

Во второй половине июля спартакиада соберет участников второй лагерной смены. Им также предстоит выполнить нормативы ГТО, сыграть в мини-футбол и посоревноваться в "Перестрелке".

В августе во время третьей смены спартакиада состоится в сокращенном виде и будет представлена только веселыми стартами. Полосу препятствий ребятам предстоит пройти в сквере "Комсомольский". Это будет финал спартакиады.