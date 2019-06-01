На выставке в ДНК "Строитель" тюменцам покажут кукол народов мира

| Фото: ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Более 100 экспонатов представят на празднике национальной куклы в ДНК "Строитель" 28 июня в 11 часов, сообщают организаторы.

В клубном зале разместят русские, белорусские, украинские, казахские, немецкие куклы, игрушки народов Кавказа и коренных малочисленных народов Севера. Также будут выставлены куклы в татарских национальных костюмах – крымских, сибирских, башкирских. Экспонаты можно будет не только рассмотреть, но и подержать в руках.

Каждую экспозицию будет сопровождать специалист, который расскажет о значении куклы, ее особенностях и истории возникновения, ответит на вопросы.

Любой гость выставки сможет принять участие в мастер-классах по изготовлению национальных кукол – обереговых и обрядовых, "мотанок", "столбушек", "кубышек" и многих других. Материалы простые: ткань, нитки, солома, пуговицы. Их стоимость входит в билет. Созданную куклу можно будет забрать с собой.

В рамках торжественного открытия для гостей выступят ведущие коллективы ДНК "Строитель", представляющие многонациональную палитру народов Тюменской области.

Стоимость — 200 рублей.