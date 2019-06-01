Ишимская молодежь примет участие в велопробеге и параде колясок

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Молодежь Ишима приглашают на празднование Дня молодежи 29 июня на стадион "Центральный", в Фестивальный парк и на другие городские площадки. Автослалом, кроссфит, воркаут, танцевальный флешмоб и парад колясок удивят ишимцев и гостей города.

На стадионе "Центральный" в 11 часов встретятся любители футбола, волейбола и пауэрлифтинга. Ишимские приверженцы кроссфита и воркаута покажут свое мастерство в Фестивальном парке.

Там же ждут любителей интеллектуальных игр на сеанс одновременной игры в шахматы и шашки.

"В программе празднования Дня молодежи в Ишиме учтены интересы ишимцев всех возрастов. Праздник "Краски детства" и пенная забава "Танцуй и веселись" порадуют детей и тинейджеров. Молодые родители могут проявить свои дизайнерские способности и стать участниками городского парада колясок", - рассказала директор департамента по социальным вопросам администрации Ишима Надежда Сабаева.

В 2019 году привлечь внимание ишимской молодежи планирует социальная профилактическая акция "Осторожно, мошенники!"

Кроме того, в программе праздника велопробег, который стартует от площади у железнодорожного вокзала, гастрономический фестиваль "Город вкусов" в Городском парке и массовый танцевальный флешмоб "Будущее – это мы!"

Большой концерт "Будущее за нами", выступление группы "Робинзон" и дискотека продолжат День молодежи. Огненное шоу завершит праздничную программу.

Инна Кондрашкина