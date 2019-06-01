Заводоуковцы отправятся в гости к тетушке Сове

| Фото: www.mkrf.ru | Фото: www.mkrf.ru

Музыкальное занятие "В гостях у тетушки Совы" пройдет в Заводоуковской детской школе искусств 22 июня в 11 часов, сообщают организаторы.

Занятие пройдет для участников клуба выходного дня, детей от 2 до 4 лет.

Ребята вместе с родителями отправятся в гости к доброй и мудрой героине – тетушке Сове, чтобы в игровой форме познакомиться с такими понятиями, как "добро", "настроение", "мимика", "спасибо" и "пожалуйста". В завершение занятия детям и их родителям будут предложены совместные познавательные игры "Вежливость" и "Доскажи словечко".