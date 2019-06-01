Тюменским садоводам расскажут об эффективной борьбе с вредителями

| Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Проблемы борьбы с вредителями сада и огорода обсудят с тюменскими садоводами в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) 19 июня с 17 до 18 часов, сообщает администрация города.

Борьба с вредителями растений отнимает много сил у дачников, не принося желаемого результата. Специалисты познакомят участников клуба "Умный дачник" с эффективными средствами, которые помогут избавиться от насекомых и принесут пользу огородным культурам.