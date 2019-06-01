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Тюменским садоводам расскажут об эффективной борьбе с вредителями

Общество, 13:41 19 июня 2019

из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Проблемы борьбы с вредителями сада и огорода обсудят с тюменскими садоводами в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) 19 июня с 17 до 18 часов, сообщает администрация города.

Борьба с вредителями растений отнимает много сил у дачников, не принося желаемого результата. Специалисты познакомят участников клуба "Умный дачник" с эффективными средствами, которые помогут избавиться от насекомых и принесут пользу огородным культурам.

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# огород , садоводы

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