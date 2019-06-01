Дворовые команды по мини-футболу сразятся за Кубок главы города

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

Первый этап соревнований по мини-футболу среди дворовых команд на Кубок главы города пройдет в Тюмени с 8 по 11 июля. Соревнования начнутся в 9 часов на территории гимназии №21 (ул. Орджоникидзе, 49), сообщает городской многопрофильный центр.

Состязания пройдут по двум возрастным группам - среди юношей 2004-2005 г.р. и 2006-2007 г.р. Игроки одной команды должны проживать в пределах одного административного округа, иметь допуск врача и единую форму.

Команды-победители и призеры получат путевку в финальный общегородской этап, игры которого пройдут 18 и 19 июля. Победителей в каждой возрастной группе наградят дипломами и медалями.

Заявки на участие принимаются до 3 июля по электронной почте kubokglavi@mail.ru.