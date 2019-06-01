В День памяти и скорби в Тюмени покажут фильм "Белорусский вокзал"

| Фото: Министерство культуры РФ | Фото: Министерство культуры РФ

Благотворительный показ фильма "Белорусский вокзал" начнется в Центре культуры и искусства "Современник" в Тюмени 22 июня в 16 часов, сообщают организаторы.

ЦКиИ "Современник" решил присоединиться к участию во всероссийской акции "Великое кино великой страны", посвященной Дню памяти и скорби.

Фильм режиссера Андрея Смирнова "Белорусский вокзал" тюменцы смогут посмотреть в зрительном зале, расположенном на втором этаже Центра культуры и искусства "Современник". Согласно сюжету, герои киноленты расстались на Белорусском вокзале летом 1945 года. Спустя четверть века они встречаются на похоронах боевого товарища.

Вход свободный.