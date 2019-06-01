Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Российские экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары и китайские летающие фонарики в честь окончания школы, так как это вредит природе, сообщает РИА Новости.

Представитель российского отделения Гринпис Виолетта Рябко рассказала, что латексные шары разлагаются не менее четырех лет, загрязняя окружающую среду. Также она уточнила, что фольгированные шары не разлагаются вообще.

"Наполненные гелием воздушные шары может довольно далеко отнести. Сейчас у многих животных появляются детеныши, которые могут играть с шариком или принять его за еду, что губительно для них. Лучше посадить дерево, куст или сделать фотографию, чем запускать одноразовые шары", - заметил директор программы по сохранению биоразнообразия Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков.

Он также не считает безопасными и китайские шары желаний, которые становились причиной возникновения природных пожаров.

Руководитель московского экологического движения "РазДельный Сбор" Валерия Коростелева отметила, что в России пока нет предприятий, которые перерабатывают воздушные шары.