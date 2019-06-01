Телеканалы Европы и Азии заинтересовались новым "Простоквашино"

| Фото: Союзмультфильм | Фото: Союзмультфильм

Телеканалы и цифровые площадки ряда европейских стран, а также Китая и Кореи проявили интерес к российскому мультсериалу "Простоквашино", сообщила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Мультфильм был представлен на международном фестивале анимационных фильмов во Франции.

"На встречах в рамках кинорынка киностудия презентовала потенциальным партнерам сериал "Простоквашино" в адаптированном английском варианте. Мы увидели, что сериал принимают тепло. Большой интерес проявили телеканалы и цифровые площадки из Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Китая и Кореи. Мы рассчитываем выйти на коммерческие переговоры практически сразу после завершения работы над первым сезоном", - сказала Юлиана Слащева.

Она отметила, что присутствие "Союзмультфильма" на международном анимационном кинорынке MIFA важно для развития киностудии и дальнейшего производства картин.

"Союзмультфильм" продемонстрировал во Франции такие свои проекты, как "Приключения Пети и Волка", "Пиратская школа", "Пластинки", "Простоквашино", "Оранжевая Корова", "Капитан Кракен и его команда" и "Зебра в клеточку".

"Фильм "Доброе сердце"- участник конкурса короткометражных фильмов - привлек внимание иностранных партнеров. В рамках мероприятия были заключены контракты с дистрибьюторами из Франции и Испании на показ мультфильма в кино, а также на телевидении. Помимо этого, был успешно проведен питчинг мультсериала "Петя и волк", который заинтересовал зарубежных участников рынка. Это хороший старт для начала развития проекта", - отметила председатель правления "Союзмультфильма".