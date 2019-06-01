  • 19 июня 201919.06.2019среда
  • USD64,3352
    EUR72,2291
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер юго-западный

Телеканалы Европы и Азии заинтересовались новым "Простоквашино"

Общество, 15:53 19 июня 2019

Союзмультфильм | Фото: Союзмультфильм

Телеканалы и цифровые площадки ряда европейских стран, а также Китая и Кореи проявили интерес к российскому мультсериалу "Простоквашино", сообщила РИА Новости председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева.

Мультфильм был представлен на международном фестивале анимационных фильмов во Франции.

"На встречах в рамках кинорынка киностудия презентовала потенциальным партнерам сериал "Простоквашино" в адаптированном английском варианте. Мы увидели, что сериал принимают тепло. Большой интерес проявили телеканалы и цифровые площадки из Германии, Италии, Швеции, Финляндии, Китая и Кореи. Мы рассчитываем выйти на коммерческие переговоры практически сразу после завершения работы над первым сезоном", - сказала Юлиана Слащева.

Она отметила, что присутствие "Союзмультфильма" на международном анимационном кинорынке MIFA важно для развития киностудии и дальнейшего производства картин.

"Союзмультфильм" продемонстрировал во Франции такие свои проекты, как "Приключения Пети и Волка", "Пиратская школа", "Пластинки", "Простоквашино", "Оранжевая Корова", "Капитан Кракен и его команда" и "Зебра в клеточку".

"Фильм "Доброе сердце"- участник конкурса короткометражных фильмов - привлек внимание иностранных партнеров. В рамках мероприятия были заключены контракты с дистрибьюторами из Франции и Испании на показ мультфильма в кино, а также на телевидении. Помимо этого, был успешно проведен питчинг мультсериала "Петя и волк", который заинтересовал зарубежных участников рынка. Это хороший старт для начала развития проекта", - отметила председатель правления "Союзмультфильма".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# мультфильм , Простоквашино

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:02 19.06.2019Заезд участников форума "УТРО-2019" начинается
17:54 19.06.201920 июня - события дня
17:43 19.06.2019Врачи скорой не могли попасть к пациенту в садовом обществе
17:21 19.06.2019День йоги пройдет в Тюмени