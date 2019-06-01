Библиотекарей-знатоков права наградили в Тюменской областной думе

| Фото: www.duma72.ru/ | Фото: www.duma72.ru/

Главный библиотекарь МБУ "Библиотечно-информационная система" из Нижневартовска Татьяна Козловская победила в областном конкурсе "Библиотекарь – знаток права" и получила главный приз - современный смартфон, сообщает Тюменская областная дума.

Второе место заняла главный библиотекарь Тюменской областной научной библиотеки им. Д. И. Менделеева Альбина Велижанина, на третьем - библиограф Исетской центральной библиотеки Анастасия Столбова.

Областной конкурс был учрежден Тюменской областной думой и ООО "Полное право" общероссийской сети "Консультант Плюс". В нем участвовали сотрудники общедоступных библиотек Тюменской области, Югры и Ямала.

Председатель жюри конкурса Владимир Нефедьев, возглавляющий Совет при Тюменской областной думе по повышению правовой культуры и юридической грамотности населения, удовлетворен высоким уровнем конкурсных работ и обширной географией участников конкурса.

"Для пропаганды правовых знаний библиотекари проводят содержательную и разнообразную работу. Выставочная деятельность библиотек позволяет оперативно знакомить посетителей с необходимой информацией. Действенной формой пропаганды правовых знаний являются диспуты, конкурсы, интернет-викторины, тематические электронные и печатные издания. Библиотеки – надежный оплот правового просвещения граждан", - убежден законодатель.

Заместитель председателя комиссии областной думы по депутатской этике и регламентным процедурам Александр Ширыкалов рассказал о строгом отборе конкурсных работ – оценивалась актуальность темы для аудитории, использование системы КонсультантПлюс в ходе подготовки материалов, оригинальность формата и эффективность мероприятий.