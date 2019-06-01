На тюменском мусоросортировочном заводе для детей провели экскурсию и экоквиз

| Фото: пресс-служба ООО «ТЭО» | Фото: пресс-служба ООО «ТЭО»

Группа детей от 5 до 16 лет в сопровождении взрослых посетила мусоросортировочный завод в рамках реализации на территории Тюменской области международной некоммерческой корпоративной программы SEED. Одно из направлений, которому уделяют особое внимание в компании, экологическое воспитание.

Как сообщает пресс-служба ООО "ТЭО", площадка МСЗ была выбрана не случайно. Дети наглядно смогли увидеть работу самого крупного на территории Уральского федерального округа сортировочного предприятия, отследить весь цикл движения отходов: от весового и радиационного контроля на въезде, до формирования брикетов из вторичного сырья и перемещения их в зону складирования.

Помимо экскурсии по территории предприятия, волонтеры провели небольшой экоквиз для детей и вручили всем приятные экосувениры. В ходе увлекательной игры ребята ответили на ряд вопросов, касающихся раздельного сбора отходов, срока разложения некоторых видов мусора, получили небольшой экскурс в историю пластика, а также на наглядных примерах увидели, сколько мусора производит каждый человек.

"С 2019 года в тюменском офисе организована школа для волонтеров, где специалисты делятся впечатлениями и опытом с новичками. Для сотрудников компании волонтерство – это способ пообщаться с разными возрастными категориями людей, реализовать себя в карьере, а также личная мотивация. Мы благодарны компании "ТЭО" за возможность побывать здесь, увидеть все своими глазами. Дети в восторге!", - отметила руководитель проекта SEED компании "Шлюмберже" в России и Центральной Азии Екатерина Волкова.

"Организация и проведение тематических мероприятий с участием школьников, студентов, волонтеров и организаций на площадке мусоросортировочного завода и тюменского полигона – одно из приоритетных направлений нашей деятельности с момента старта экологической реформы. Мы рассматриваем не только варианты проведения экологических уроков на наших площадках и привлечения к этой работе заинтересованных волонтеров и специалистов отрасли, но и готовы сами поддержать разные экологические инициативы", - подчеркнул генеральный директор ООО "ТЭО" Константин Фрумкин.