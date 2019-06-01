Тюменцы смогут прочитать свои стихи на вечере "Жажда слова"

| Фото: из группы "Объединение тюменских поэтов и писателей" во ВКонтакте | Фото: из группы "Объединение тюменских поэтов и писателей" во ВКонтакте

На музыкально-поэтическом вечере "Жажда слова", который начнется на территории музея-усадьбы Колокольниковых (ул. Республики, 20) в Тюмени 27 июня в 19 часов, сможет выступить любой желающий. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил организатор мероприятия Владимир Ордовский.

На вечере выступят местные поэты и музыканты. Будет работать "свободный микрофон" — все желающие могут прочитать со сцены свои стихи и произведения классиков.

"Жажду слова" мы проводим в музее третий раз. В этот раз решили провести мероприятие под открытым небом — у кирпичной стены. Надеемся, что погода нас не подведет. Если будут дожди, то мы, возможно, перенесем вечер на другой день", — рассказал Владимир Ордовский.

Вход на мероприятие свободный.

Инна Пахомова