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Новый сезон конкурса "Моя страна – моя Россия" стартует осенью

Общество, 09:35 20 июня 2019

fadm.gov.ru | Фото: fadm.gov.ru

Новый этап всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" стартует осенью 2019 года, сообщает пресс-служба Росмолодежи.

В 2019 году прием заявок на конкурс "Моя страна – моя Россия" проходил с 25 января по 11 апреля, заочная экспертиза проектов – с 11 по 25 апреля. В очном туре приняли участие 807 человек – в три раза больше, чем в 2018 году. Очный тур проходил с 24 апреля по 20 мая. Победителями стали 100 человек.

Конкурс проходил на платформе АНО "Россия - страна возможностей".

"Считаю важным, в рамках подготовки положения о конкурсе на 2019-2020 учебный год, предложить и региональным властям инициировать технические задания для конкурсантов по решению задач социально-экономического развития российских регионов: тех задач, которые присутствуют и в федеральной повестке, и актуальны для местных сообществ и муниципалитетов", – сказал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

По словам генерального директора АНО "Россия – страна возможностей", проректора РАНХиГС Алексея Комиссарова, осенью в рамках проекта будет запущена программа наставничества, которая уже реализуется для участников конкурсов "Я – профессионал", "Управляй!" и "Доброволец России".

"Теперь наставников из числа финалистов конкурса "Лидеры России" получат и авторы лучших проектов конкурса "Моя страна – моя Россия". Кроме того, осенью мы также проведем для победителей два образовательных модуля в Мастерской управления "Сенеж" (для победителей из числа студентов) и ФДЦ "Смена" (для победителей из числа школьников)", – рассказал он.

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# АНО Россия - страна возможностей , конкурс

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