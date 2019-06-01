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Развитие городской среды обсудят на первом урбанистическом форуме в Тюмени

Общество, 10:52 21 июня 2019

пресс-служба Торгово-промышленной палаты | Фото: пресс-служба Торгово-промышленной палаты

Создание комфортной городской среды, идеи и программы городского развития обсудят на первом урбанистическом форуме в тюменском технопарке 24-25 июня. По итогам форума в адрес органов исполнительной власти региона направят рекомендации, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты.

В первый день форума гости осмотрят шесть площадок архитектуры и благоустройства в черте Тюмени, затем в тюменском технопарке состоится пленарное заседание и обсуждение основных вопросов.

Во второй день форума будут рассмотрены реальные проекты архитектуры Тюмени и намечены основные цели по дальнейшему улучшению стратегии развития города.

"На форуме мы ждем известных ученых страны и ведущих международных экспертов, архитекторов, дизайнеров, руководителей компаний. В течение двух дней будут обсуждаться вопросы создания новых проектов благоустройства, архитектуры и ландшафтного дизайна территорий городов страны и Тюменской области в частности", - рассказал президент ТПП Эдуард Абдуллин.

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# городская среда , ТПП ТО , урбанистика , форум

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