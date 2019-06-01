Девушек приглашают побороться за титул "Мисс Тюмень-2019"

| Фото: из группы "Мисс Тюмень конкурс красоты" во ВКонтакте | Фото: из группы "Мисс Тюмень конкурс красоты" во ВКонтакте

Стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Мисс Тюмень-2019". Принять участие могут девушки в возрасте от 18 до 30 лет. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала организатор конкурса "Мисс Тюмень-2019" Варвара Васюнина.

"У нас будет первый кастинг, и мы посмотрим, сколько к нам придет девушек. Если будет достаточное количество участниц, то проведем конкурс в конце августа. Если же заявок будет недостаточно, тогда мы организуем дополнительный кастинг для тех, кто пойдет в сентябре в вузы. И тогда конкурс состоится в октябре", — пояснила Варвара Васюнина.

По ее словам, на кастинги обычно приходят около 70-80 девушек. Из этого числа отбирают до 20 человек. Организаторы конкурса "Мисс Тюмень-2019" заверили, что участие будет абсолютно бесплатным.

Для девушек, которые решат побороться за титул, предусмотрена программа подготовки. Известно, что занятия по дефиле, фотопозированию проведет Юлия Храмова, ставшая победительницей конкурса красоты "Миссис Россия-2016" и признанная вице-миссис мира в 2016 году. Состоится одна официальная фотосессия.

Победительнице "Мисс Тюмень-2019" достанутся титул, подарки от партнеров. Она получит возможность принимать участие в общегородских мероприятиях, попробует свои силы на кастинге конкурса "Мисс Россия" в 2020 году.

Инна Пахомова