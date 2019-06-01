Первый этнографический семейный фестиваль пройдет в Ярковском районе

| Фото: https://yarkovo.admtyumen.ru | Фото: https://yarkovo.admtyumen.ru

Первый многонациональный фестиваль семей пройдет на территории Дубровинского сельского поселения с 5 по 7 июля.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила заместитель главы района по социальным вопросам администрации Яркового муниципального района Любовь Полякова.

"Фестиваль намечен накануне Дня семьи, любви и верности с 5 по 7 июля. Он пройдет в палатках в живописном месте на берегу озера Матуш, в одноименной деревне – это старинный населенный пункт, в котором проживают русские и татары. Этнографический фестиваль рассчитан от 2 до 5 тысяч человек, примерно 300 семей".

Организаторы семейного фестиваля подготовили насыщенную спортивно-культурную, развлекательную программы. Запланирован семейный квест, соревнования, исторический турнир, военизированная полоса препятствий и многое другое. Женщины смогут пройти мастер-классы на восьми интерактивных площадках.

В торговых рядах "Дубровинского базара" можно будет приобрести работы мастеров декоративного и прикладного искусства, памятные сувениры и фермерские продукты. Будет работать кафе под открытым небом. В стилизованных фотозонах можно сделать снимок.

"Наш фестиваль станет своеобразным фестивалем дружбы, в Ярковском районе проживаем много разных национальностей: татары, чуваши, зыряне, украинцы, немцы, армяне и так далее, все они представят свою культуру, традиции, обычаи, национальную кухню", - говорит Любовь Полякова.

По ее словам, место проведения фестиваля семей выбрано неслучайно. Дубровинское сельское поселение популяризируется для включения его в туристический маршрут из Тюмени в Тобольск. Этот проект поддерживает региональное правительство и Общественная палата области. Проект находится в стадии разработки и будет представлен столичным экспертам в июле.

Напомним, Дубровинское сельское поселение по итогам конкурса, проводимого Российским союзом сельской молодежи, "Инкубатор сельских инициатив" вошло в десятку лучших в феврале 2019 года.

Как заметила Любовь Поялкова, первый этнографический фестиваль послужит стартом развития Школы ремесел в с. Дубровное. В администрации Ярковского района уже работают над привлечением мастеров-ремесленников.

Анжела Лебедева