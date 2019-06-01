Врачи скорой не могли попасть к пациенту в садовом обществе

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Закрытые ворота садового общества стали препятствием для врачей тюменской скорой помощи. Попасть к юной пациентке медики смогли только по чистой случайности. С просьбой разобраться в ситуации, которая привела к задержке, руководство станции скорой обратилось в городскую полицию, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Вызов на пульт диспетчера поступил 18 июня в 4 часа. В садовом обществе "Лесная поляна" стало плохо подростку. Однако прибыв на место, бригада не смогла проехать через автоматические ворота: они были закрыты, а охранник не реагировал на вызов по кнопке. Не помогла и камера видеонаблюдения. Медики сообщили старшему врачу, что не могут попасть на территорию.

Связавшись с вызывающими, диспетчер выяснил, что и у них нет пульта от ворот. Только спустя 17 минут медики попали на вызов, когда по счастливой случайности в это время суток там оказался дачник, покидающий территорию.

Сотрудники скорой помощи оказали пациентке медицинскую помощь, ее необходимо было доставить в больницу. Однако сделать им это удалось лишь спустя 35 минут.

По словам фельдшера, попытки разбудить местных жителей ни к чему не привели: "Мы включали мигалки и спецсигнал, но никто не вышел: ни охранник, ни соседи. Автомобилист, который нас выпустил, сообщил, что охранник должен смотреть по камерам и беспрепятственно пропускать скорую помощь".