Тюменские поисковики откроют общественные приемные в День памяти и скорби

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Мероприятия в память о павших в Великой Отечественной войне организуют в Тюменской области в День памяти и скорби, 22 июня, сообщает региональный поисковый центр.

В течение дня поисковые отряды проведут в регионе митинги, торжественно-траурные церемонии возложения свечей и цветов к мемориалам, просветительские уроки и встречи, откроют музейные экспозиции и общественные приемные по установлению судеб.

Тюменский областной поисковый центр организует работу передвижной музейной экспозиции "Эхо Памяти". С 8 до 14 часов у мемориала "Прощание" все желающие смогут ознакомиться с уникальными экспонатами, найденными на местах боев Великой Отечественной войны. Также, поисковики откроют общественную приемную "Чтобы помнили" по установлению судеб погибших и пропавших без вести.

В Ялуторовском районе поисковый отряд "Память" организует линейку, посвященную Дню памяти и скорби, урок с просмотром документального фильма о Великой Отечественной войне для участников профильной смены оборонно-спортивного палаточного лагеря "Ялуторовские ратники". 21 июня бойцы отряда "Салют Победы" проведут митинг в с. Петелино.

Поисковый отряд "Феникс" организует экскурсию по музею на территории Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения на полуострове Ямал.

Тюменский отряд "Память сердца" традиционно отправится в краеведческую автоэкспедицию "Сибиряки: дорогами Побед". В местах остановок поисковики познакомят жителей районов с работой по увековечению памяти о погибших защитниках Родины.

В Нефтеюганском районе поисковый отряд "Красноармеец" организует работу передвижной выставки "Подвиг. Память. Бессмертие" и общественной приемной "Судьба солдата", чтобы помочь жителям узнать информацию о судьбе родственника, участвовавшего в войне.