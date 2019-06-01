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Производитель комплектующих для промышленной вентиляции наращивает обороты

Экономика, 13:04 20 июня 2019

https://icecomfort.com/ | Фото: https://icecomfort.com/

ООО "ВЕНТ ПРО" успешно реализует инвестиционный проект по расширению действующего бизнеса, сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области.

По договору лизинга предприятие приобрело необходимое оборудование - автоматическая линия с размоточником, станок плазменной резки, формирующий станок, проведены пуско-наладочные работы, проводится набор дополнительного персонала. На новой линии запущен пробный выпуск продукции.

Напомним, компания создана в декабре 2015 года, является производителем и поставщиком комплектующих для промышленной вентиляции. Основное направление - производство воздуховодов, фасонных изделий и вентиляционных решеток.

В рамках развития компания дополняет производство новой линией по производству воздуховодов, позволяющую увеличить объемы производства.

Проект находится на сопровождении Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".

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# инвестиции , лизинг

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