Производитель комплектующих для промышленной вентиляции наращивает обороты
ООО "ВЕНТ ПРО" успешно реализует инвестиционный проект по расширению действующего бизнеса, сообщает пресс-служба Инвестиционного агентства Тюменской области.
По договору лизинга предприятие приобрело необходимое оборудование - автоматическая линия с размоточником, станок плазменной резки, формирующий станок, проведены пуско-наладочные работы, проводится набор дополнительного персонала. На новой линии запущен пробный выпуск продукции.
Напомним, компания создана в декабре 2015 года, является производителем и поставщиком комплектующих для промышленной вентиляции. Основное направление - производство воздуховодов, фасонных изделий и вентиляционных решеток.
В рамках развития компания дополняет производство новой линией по производству воздуховодов, позволяющую увеличить объемы производства.
Проект находится на сопровождении Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области".