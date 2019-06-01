Звездчатого пилильщика-ткача уничтожат в Ситниковском лесничестве

| Фото: data.rosleshoz.ru | Фото: data.rosleshoz.ru

Работы на площади 15,7 га по снижению численности и уничтожению звездчатого пилильщика-ткача проведут в Ситниковском участковом лесничестве Омутинского лесничества, сообщает областной департамент лесного комплекса.

Постановление об ограничении пребывания граждан в лесах и съезда в них транспорта, проведения в лесах определенных видов работ для обеспечения санитарной безопасности на территории Омутинского лесничества подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

На территории Омутинского лесничества Тюменской области будут проведены работы по снижению численности и уничтожению звездчатого пилильщика-ткача, поражающего хвойные и лиственные породы деревьев, пестицидом "Клонрин, КЭ".

Зараженные участки обработают методом аэрозольного опрыскивания препаратом, разрешенным к применению в лесном хозяйстве на территории России.

"Клонрин, КЭ" относится к 3 классу опасности для человека (малоопасный) и 1 классу опасности для пчел (высокоопасный), при применении пестицида возможен массовый отход медоносных пчел и ослабление пчелиных семей.

На время проведения обработки для обеспечения санитарной безопасности в лесах гражданам запрещено находиться на лесных территориях, въезжать в лес на транспорте, за исключением проведения мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредителя, и в срок до 1 ноября 2019 выводить животных на выпас, собирать грибы, плоды, ягоды, лекарственные травы.

Гражданам и юридическим лицам, использующим леса, рекомендовано на период введения ограничения приостановить все виды использования лесов в зоне проведения обработок с 25 июня по 14 июля 2019 года.

На лесных дорогах, ведущих в зону обработки, установят преграды и предупредительные аншлаги.

При проведении санитарных мероприятий по уничтожению или подавлению численности вредителя будет обеспечено соблюдение требований противопожарного режима.

Для рассмотрения обращений граждан по вопросу проведения мероприятия по уничтожению вредителя организована круглосуточная работа Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства ГБУ "Тюменская авиабаза" (г. Тюмень, ул. Демьяна Бедного, 100), тел.: 8-800-100-94-00.