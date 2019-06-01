IX Всероссийский фестиваль-конкурс "Казачья застава" состоится в Санкт-Петербурге

| Фото: группа "ВКонтакте" "Русское поле" | Фото: группа "ВКонтакте" "Русское поле"

IX Всероссийский фестиваль-конкурс "Казачья застава" состоится с 30 июня по 3 июля в Санкт-Петербурге.

Участники фестиваля – представители Крыма, Краснодарского края, Астраханской, Калужской, Ленинградской, Омской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской областей, Санкт-Петербурга, сообщает оргкомитет.

Конкурс "Казачьему роду нет переводу" начнется в Православном театре "Странник" (ул. Цветочная, 16, ст. м. Московские ворота) 1 июля в 10 часов.

Лучшие исполнители примут участие в гала-концерте фестиваля в Российском этнографическом музее, который состоится по адресу ул. Инженерная, 4/1 (ст. м. Невский проспект) 2 июля, начало - в 13 часов.

В программу фестиваля входит ознакомление с историческими и культурными памятниками Санкт-Петербурга: обзорная автобусная экскурсия по городу, экскурсия по Свято-Троицкой Александро-Невской лавре, посещение выставки "Золото империи инков" Российского этнографического музея, Крестовоздвиженского казачьего собора, Эрмитажа, Петергофа.

Дополнительная информация, положение о фестивале, программа, форма заявки на участие на сайте.