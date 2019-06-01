Ночь. Музыка. Капелла – тюменский концерт-откровение

| Фото: Тюменского концертно-театрального объединения | Фото: Тюменского концертно-театрального объединения

Музыка русского религиозного возрождения XIX-XX годов и песни современной эстрады прозвучат в программе "Ночь. Музыка. Капелла", которую подготовили Хоровая капелла тюменской филармонии и их художественный руководитель Альберт Мишин. Коллектив проведет творческий вечер в откровенной беседе с поклонниками, обещают артисты.

Заключительный концерт творческого сезона 2018-2019 годов начнется в ДК "Нефтяник" 21 июня в 22 часа. Коллектив планирует открыть программу произведением "Страстная Седмица" петербургского композитора Максимилиана Штейнберга. Это произведение впервые исполнят в Тюмени.

"Все это произведение основано на знаменном пении – это партесная гармонизация исконных распевов, которые существовали в чистом виде до прихода барокко в Россию, и изложенные в оригинальном виде композитором на бумаге. Исполним "Аллилуйя" – это то, что звучало при царе Алексее Михайловиче Романове. Это наша русская традиция – то, что звучало в православной церкви до прихода европейской музыки", – пояснил Альберт Мишин.

Во время стажировки на кафедре русского древнепевческого искусства Санкт-Петербургской консерватории Альберт Мишин выиграл грант президента Российской Федерации для научной работы. Расшифрованные из старых рукописей произведения переведены на итальянские ноты – как это и должно быть. В 2010 году вышел сборник "Певческая традиция русского Севера XVII-XIX веков". Тогда же он получил звание заслуженного артиста России.

"Параллельно я был приглашенным педагогом летней школы Международного хорового фестиваля "Академия православной музыки" в Санкт-Петербурге. Это большая честь – я был преподавателем в ряду с мэтрами. Когда был худруком хора вологодской филармонии, тоже участвовал в богослужениях. И на протяжении многих лет был приглашенным регентом храма Архангела Михаила в Каннах (Франция). Богослужение для меня не новое. Основным направлением для меня остается духовная музыка. Я – человек религиозный", – рассказал о своей творческой деятельности художественный руководитель Тюменской хоровой капеллы.

Сборник "Певческая традиция русского Севера XVII-XIX веков" вышел с компакт-диском – композиции исполнил мужской хор вологодской филармонии под руководством Альберта Мишина. Сегодня диск слушают на занятиях студенты Санкт-Петербургской консерватории. Ни одного произведения из этого сборника до сих пор не исполнялось в Тюмени.

В программе "Ночь. Музыка. Капелла" талант хористов предстанет не только в духовной музыке, но и в песнях современной эстрады.

"21 июня мы не можем не говорить о трагичной дате. Будет звучать одно из сильных и любимых произведений – стихотворение "Жди меня" Константина Симонова. В программе будет народная музыка и популярные песни. Мы будем общаться и что-то споем вместе. Здорово, когда люди поют на концерте – это показывает отношение слушателя к нам. Значит, мы все правильно делаем, если зритель поет", – считает Альберт Мишин.

Ирина Ромашкина