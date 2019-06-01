Стелу труженикам тыла открыли в деревне Нариманова

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Монумент труженикам тыла торжественно открыли в присутствии ветеранов и школьников на территории Наримановской средней школы рядом с памятником фронтовикам, не вернувшимся с войны, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов подчеркнул символизм того, что монументы труженикам тыла и фронтовикам в деревне Нариманова стоят рядом друг с другом – ведь те, кто работал в тылу в годы Великой Отечественной войны, совершили не меньший подвиг. Молодежи Андрей Артюхов пожелал лучше знать историю своей страны и хранить память о подвиге в годы войны земляков.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

"Те, кто ковал победу и на фронте, и в тылу – это великие люди, и они достойны памяти и уважения всех последующих поколений", – сказал Артюхов.

Глава Тюменского района Светлана Иванова рассказала, что стела в Нариманова стала уже 15 памятником труженикам тыла, открытым в районе. Всего планируется открыть 32 таких стелы – эта работа будет завершена к октябрю 2019 года.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

"Герои ковали победу не только на фронте, но и в тылу. Эти люди сделали все, чтобы мы появились на свет и жили под мирным небом. Своими героическими поступками они доказали, что сила, воля и характер у русского человека есть", – сказала Светлана Иванова.

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Ветеран Галина Субботина рассказала, что всего в живых в деревне Нариманова осталось пятеро участников войны.

"Открытие стелы – это одновременно и праздник, и горе. Трудно вспоминать свое детство, вспоминать родителей. У нас в семье было восемь детей, было очень трудно, но так же трудно было и многим другим семьям. Хочется пожелать молодому поколению, чтобы они всегда хранили память о тех, кто ковал победу в тылу", – сказала ветеран.