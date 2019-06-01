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День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Общество, 16:10 20 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Самый длинный световой день в 2019 году ожидает жителей Тюменской области 21 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал астроном-любитель, активист регионального отделения общероссийской научно-исследовательской общественной организации "Тюмень-Космопоиск" Виталий Угренинов.

"Стоят самые длинные дни в году 17 часов 47 минут (на широте Тюмени). Уже несколько дней солнышко поднимается на высоту 56,5 градусов — это максимум для Тюмени. Отметка продержится еще несколько дней, а затем начнется уменьшение высоты Солнца и продолжительности светового дня. Именно поэтому явление называется солнцестоянием - в течение нескольких дней Солнце как бы держится на одной высоте", — поделился он.

Виталий Угренинов добавил, что на Руси в эти дни праздновали Ивана Купалу — в самую короткую ночь в году было принято купаться, разжигать костры и прыгать через них, так как огню приписывались целительные свойства.

Инна Пахомова

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# астрономия , Солнце

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