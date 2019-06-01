Моор: жители Каскары могут подать заявку на подключение к водопроводу в "Тюмень Водоканал"

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Новый водопровод от Тюмени до Каскары будет построен в 2020 году, но заявки на подключение водовода к частным домам можно подавать в "Тюмень Водоканал" уже сейчас.

Об этом сказал губернатор Тюменской области Александр Моор, отвечая на вопрос жительницы Каскары, который она адресовала президенту страны Владимиру Путину во время прямой линии 20 июня.

Глава региона пояснил, что село Каскара имеет централизованное водоснабжение, водопровод был построен в 1974 году во время строительства Каскаринской птицефабрики, и до последнего времени был на обслуживании у нее. "С 2019 года он передан на обслуживание "Тюмень Водоканалу", потому что вода подается в Каскару из централизованной системы Тюмени. Сегодня желающие могут подать заявление на техническое присоединение, и такая возможность им будет предоставлена", - отметил он.

По словам Александра Моора, водопровод в Каскаре старый, изношенный. Региональная власть занимается реконструкцией систем водоснабжения не только за счет средств бюджета, но и привлекая средства инвесторов через концессию.

"Три года назад мы заключили концессию в Тюмени на 23 миллиарда рублей, - сказал губернатор. - Сейчас прорабатываем вопрос заключить концессию в сентябре -октябре на весь Тюменский район, для того, чтобы обеспечить весь район. Что касается Каскары, в планах обеспечить поселок централизованным водоснабжением в 2020 году. На сходе граждан об этом было объявлено".

Как заметил Александр Моор, с реконструкцией водопровода, увеличится его пропускная способность, все жители частного сектора смогут к нему подключиться. Заявку на подключение в "Тюмень Водоканал" можно подавать уже сейчас.

Анжела Лебедева