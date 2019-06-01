Чемпиона по сбору пазлов определили в Ялуторовске

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

17 семей Ялуторовска стали участниками чемпионата по сбору пазлов, что в сравнении с прошлым годом, больше на семь семей. Соревнования прошли в спортивном зале города 20 июня.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель семейного клуба "Отдыхаем всей семьей", специалист по работе с молодежью Молодежного центра Ялуторовска Елена Петелина.

"Чемпионат по сбору пазлов мы проводим третий год. Он набирает популярность, поэтому количество семей в этот раз больше. В нем участвуют разные семьи, количество участников от одной семьи не ограничено. В основном в чемпионате участвовали семьи, которые ходят в клуб "Отдыхаем всей семьей" и семьи из детских садов", - рассказала она.

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

Пазлы для чемпионата состояли из 150 деталей. Никакой определенной тематики они не имели, в основном были связаны со сказками и мультфильмами. Каждая семья получила коробку с пазлами в результате жеребьевки. Чемпиона по сбору пазлов определили по скорости составления картины.

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

"Победителем чемпионата стала семья Маликовых - двое детей, родители и бабушка - они собрали свой пазл за 12 минут – это рекорд. В 2018 году они были призерами чемпионата. В прошлом году результат победителей составил более 20 минут. Победители получили в подарок сертификат в книжный магазин", - говорит Елена Петелина.

| Фото: Молодежный центр Ялуторовска | Фото: Молодежный центр Ялуторовска

Проведение мероприятий, направленных на сплочение семей, в Молодежном центре Ялуторовска немало. Так, на август запланирована акция "Снова в школу" и впервые, по словам Елены Петелиной, они хотят провести Шоу рыжих. Детей и взрослых, обладающих солнечным цветом волос в городе много, добавляет она.

Анжела Лебедева