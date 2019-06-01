Владимир Путин: в России доступа к чистой воде не имеют миллионы людей

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Миллионы жителей России не имеют доступа к чистой воде, сообщил в ходе прямой линии президент России Владимир Путин 20 июня.

К главе государства обратилась жительница индивидуального жилого массива в селе Каскара Мария Кузнецова с проблемой водоснабжения.

"У нас большая просьба помочь нам с водой. Уже более двадцати лет проживаем в этом поселке - воды как не было, так и нет. Нам обещают воду из года в год, но никак мы не можем дождаться", - сказала она, имея в виду отсутствие централизованного водоснабжения.

"В целом по стране это, к сожалению, проблема. У нас доступа к чистой, хорошей воде не имеют миллионы человек", - сказал Путин, отвечая на жалобу Марии Кузнецовой.

О перспективах подключения к сети централизованного водоснабжения жители района индивидуальной жилой застройки в с. Каскара Тюменского района получили полную информацию от муниципальных и региональных властей.

Население пользуется водой из индивидуальных скважин и колодцев, которая непригодна для питья даже после очистки. Бутилированную питьевую воду им приходится покупать в городе. По мнению людей, решением проблемы могло бы стать подключение к водоводу, который проходит через поселок на птицефабрику "Тюменский бройлер" (ред.: бывшая Каскаринская птицефабрика).

Однако из бесед с представителями муниципальной власти выяснилось, что не все так просто. Водовод к птицефабрике, переданный недавно компании "Тюмень Водоканал", был построен в 1974 году, и сейчас находится в технически неудовлетворительном состоянии. Кроме того, чтобы обеспечить водой население жилого массива, его мощности недостаточно.

"Для того, чтобы здесь появилось централизованное водоснабжение, на 2020 год запланировано строительство нового водовода "Тюмень-Каскара". Земельный участок под этот объект уже получен. Прокладка разводящих сетей водоснабжения и подключение домов - в плане на 2021 год", - рассказал в интервью журналистам "Тюменской линии" начальник управления ЖХК администрации Тюменского района Артем Чертов. Отметим, что эти планы были согласованы с населением индивидуального жилмассива на сельском сходе.

"Мы с вами договорились - сначала решаем более острую проблему теплоснабжения. И мы двигаемся вперед - в 2019 году будет установлена новая котельная. Мы работаем по плану - заканчиваем тему тепла, и принимаемся за решение проблемы водоснабжения. Никто не лукавит, никто никого не обманывает", - напомнила в разговоре с жителями глава районной администрации Светлана Иванова.

Комментируя ситуацию в прямом эфире, Владимир Путин отметил, что в России создана программа по обеспечению доступа к чистой воде. Федеральный проект "Чистая вода" является одним из подразделов нацпроекта "Экология", который разработан во исполнение майского указа президента.

"В данном конкретном случае поселок находится в непосредственной близости от крупного и самодостаточного областного центра. Тюмень - это один из регионов-доноров, и вполне достаточно средств, чтобы решить эти проблемы", - сказал Владимир Путин. Глава государства предоставил слово губернатору Тюменской области Александру Моору.

Заявки на подключение водовода к частным домам жители индивидуального жилмассива в с. Каскара могут подавать в "Тюмень Водоканал" уже сейчас, ответил губернатор. Региональная власть занимается реконструкцией систем водоснабжения не только за счет бюджета, но и привлекая средства инвесторов через концессию.

"Три года назад мы заключили концессию в Тюмени на 23 миллиарда рублей, - сказал губернатор. - Сейчас прорабатываем вопрос, чтобы заключить концессию в сентябре-октябре на весь Тюменский район, для того, чтобы обеспечить весь район. Что касается Каскары, в планах обеспечить поселок централизованным водоснабжением в 2020 году. На сходе граждан об этом было объявлено".

Владимир Путин напомнил главам регионов и муниципалитетов о необходимости более активно включаться в федеральные программы по обеспечению людей качественной водой. "Нужно пользоваться современными методами очистки воды. Наши крупные предприятия, в том числе работающие в сфере оборонно-промышленного комплекса, разработали для этого эффективные технологии. Нужно пользоваться ими", - поставил задачу глава государства.

Отметим, что в целом в Тюменской области качественной водой обеспечены около 90% жителей.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Евгений Бабенко