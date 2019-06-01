Школьники отметят выпускной в режиме онлайн

| Фото: Шоу "Ночной контакт" во ВКонтакте | Фото: Шоу "Ночной контакт" во ВКонтакте

Онлайн-выпускной для школьников начнется в соцсети "ВКонтакте" 21 июня в 12 часов (мск), сообщает РИА новости.

Традиционная онлайн-вечеринка "Основной выпускной" пройдет в группе "Ночной контакт". Выпускники всей страны в третий раз соберутся на площадке социальной сети, чтобы вместе с любимыми артистами отпраздновать окончание школы в режиме реального времени.

На мероприятии выступят артисты, занимающие верхние строчки VK-music: Molly, Люся Чеботина, TERNOVOY, Polina, Максим Свобода, DAVA, PLC, Strange и многие другие. Хедлайнером шоу станет певец Дима Билан.

Гости не только исполнят свои топовые треки, но и примут участие в играх, которые для них подготовили ведущие шоу. Против команды артистов выйдут особо отличившиеся выпускники года – спортсмены, начинающие блогеры, победители олимпиад и вокальных конкурсов.

По традиции программы зрители в прямом эфире выберут мисс и мистера выпускной. Авторы фотографий, набравших наибольшее число лайков, получатiPhoneXS. Все материалы будут собираться под тегом #основнойвыпускнойНК2019.

В 2018 году прямую трансляцию мероприятия посмотрели 16,5 млн человек.