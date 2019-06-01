Победителей "Диктанта Победы" отметили в Тюмени

| Фото: ТРО партии "Единая Россия" | Фото: ТРО партии "Единая Россия"

Победителей "Диктанта Победы" отметили в Тюмени. Ими стали Оксана Старостина, Наталья Салтанова и Максим Лаврентьев. Они набрали максимальное количество баллов за минимальное время, сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия".

Первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов напомнил, что диктант проводился для привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи.

Напомним, каждый желающий 7 мая смог проверить свои знания истории войны и ее героев. Диктант состоял из 20 вопросов, которые затрагивали всю историю Великой Отечественной войны и позволили, с одной стороны, понять уровень знаний, а с другой стороны, сами по себе распространяли определенные исторические факты и пробуждали интерес.

Дипломы победителям вручил Андрей Артюхов и региональный координатор партпроекта "Историческая память" Александр Крупин.

"Диктант Победы" в нашем регионе прошел масштабно, идея его проведения отличная, – отметил Андрей Артюхов. – Трое тюменцев показали очень высокие результаты на федеральном уровне: они написали диктант без ошибок и за очень короткое время". Он напомнил, что в диктанте по всей стране приняли участие более 150 тыс. человек, в Тюмени – около 2 тыс. Диктант прошел на 1 тыс. 373 площадках в России и 23 зарубежных странах, в областном центре была организована работа семи площадок. В 2029 году станет еще больше.

Александр Крупин рассказал: идея акции принадлежит федеральному координатору партпроекта "Историческая память" Александру Хинштейну.

"Эта акция не имела одноразовый характер. Если в этом году диктант проводился в областных центрах и городах боевой славы, то на следующий, в год 75-летия Победы, эта акция будет более широко представлена, в частности, не только в городе Тюмени, но и во всех наших районах и городах", – сказал он.

Среди награждаемых - выпускник школы №37 им. Героя Советского Союза Н. И. Кузнецова Максим Лаврентьев. "Вопросы были решаемые, ничего сверхъестественного не было, они направлены на базовые знания истории Великой Отечественной войны – той войны, которую прошли наши деды и прадеды, – отметил он. – Участие в акции помогло мне расширить кругозор, получить новый опыт. Считаю, что в диктанте были факты, которые обязан знать каждый житель нашей страны".

Как отметила одна из победительниц Оксана Старостина, "Диктант Победы" – очень важная акция, которую обязательно нужно продолжать.

"Уверена, что она станет ключевой в преддверии Дня Победы, как, например, Бессмертный полк, - подчеркнула победительница. - Это победа не только моя, но и моих родственников, дедов, и это для них — знак того, что я помню и знаю историю нашей Великой Отечественной. Будущим участникам я желаю участвовать в подобных акциях, не бояться результатов. Мы должны знать о победе как можно больше".

Наталья Салтанова также считает, что подобные акции нужны, чтобы не потерялась генетическая память, чтобы события Великой Отечественной войны передавались из поколения в поколения. "И неважно, сколько пройдет времени, важно, чтобы их всегда помнили, чтобы всегда был Парад Победы, чтобы проводился "Диктант Победы", чтобы дети знали свою историю страны", – заключила она.