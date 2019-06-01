Тюменские школьницы стали призерами всероссийского конкурса Росгвардии

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Две школьницы из села Ембаево стали призерами Всероссийского творческого конкурса детского рисунка "Моя Росгвардия. Наследники Великой Победы", сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Тюменской области.

Лиана Тузмухаметова завоевала второе место в номинации "Они сражались за Родину". Камилла Начмитдинова заняла третье место в номинации "Победа глазами детей". Обе победительницы выступали в младшей возрастной категории 7-12 лет.

Дипломы и призы девочки получили на центральной площади родного села в торжественной обстановке. Их вручил заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии РФ по работе с личным составом генерал-майор Валерий Данилишин. "Очень приятно, что в таком небольшом населенном пункте из числа многочисленных субъектов округа и страны подрастают такие талантливые дети", - сказал он.

Призеров поздравили представители территориального управления, центра подготовки личного состава кинологической службы Уральского округа Росгвардии, глава Ембаевского муниципального образования , воспитанники и преподаватели Центра культуры и досуга "Юность" и односельчане.

Как рассказала мама обладательницы второго места, победе в их семье рады. "Лиана изобразила на своем рисунке мемориал памяти в нашем селе. Он был открыт в прошлом году, а сегодня в торжественной обстановке на его площади получила такую высокую награду", - поделилась Лариса Тузмухаметова.