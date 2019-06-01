  • 21 июня 201921.06.2019пятница
  • USD63,3877
    EUR71,5457
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер северо-западный

ТюмГУ будет сотрудничать с Российским технологическим университетом МИРЭА

Общество, 18:41 21 июня 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Договор о сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной деятельности подписали представители Тюменского государственного университета и Российского технологического университета - РТУ МИРЭА, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Сотрудничать с московским известным вузом будет Центр системного инжиниринга, входящий в состав Политехнической школы.

По словам директора Политехнической школы Михаила Писарева, поддержка РТУ МИРЭА значима для дальнейшего развития.

"Нашему центру чрезвычайно повезло иметь такого сильного партнера, как МИРЭА. Направления сотрудничества очень хорошо вписываются в ключевые составляющие создаваемого Межрегионального научно-образовательного центра, в котором ТюмГУ отводится значимая роль", - рассказал он.

В научно-техническую часть сотрудничества включены многие направления работы. Предполагается исследование и развитие методов, средств, современных информационных технологий, системной инженерии, инженерного менеджмента и управления программами и проектами. Технологии системной инженерии, цифровой экономики и цифровых платформ будут внедряться в деятельность коммерческих, производственных, научно-исследовательских, государственных учреждений и организаций.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# научная деятельность , НОЦ , политехническая школа , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:25 21.06.2019Более сотни юных художников участвуют в конкурсе "Ангел Сибири"
19:03 21.06.2019Малоимущие семьи Абатского и Казанского районов получат адресную помощь
19:01 21.06.2019На форуме "УТРО-2019" молодежь реализует свои идеи
18:41 21.06.2019ТюмГУ будет сотрудничать с Российским технологическим университетом МИРЭА