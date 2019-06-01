ТюмГУ будет сотрудничать с Российским технологическим университетом МИРЭА

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Договор о сотрудничестве в научно-исследовательской и образовательной деятельности подписали представители Тюменского государственного университета и Российского технологического университета - РТУ МИРЭА, сообщает пресс-служба ТюмГУ.

Сотрудничать с московским известным вузом будет Центр системного инжиниринга, входящий в состав Политехнической школы.

По словам директора Политехнической школы Михаила Писарева, поддержка РТУ МИРЭА значима для дальнейшего развития.

"Нашему центру чрезвычайно повезло иметь такого сильного партнера, как МИРЭА. Направления сотрудничества очень хорошо вписываются в ключевые составляющие создаваемого Межрегионального научно-образовательного центра, в котором ТюмГУ отводится значимая роль", - рассказал он.

В научно-техническую часть сотрудничества включены многие направления работы. Предполагается исследование и развитие методов, средств, современных информационных технологий, системной инженерии, инженерного менеджмента и управления программами и проектами. Технологии системной инженерии, цифровой экономики и цифровых платформ будут внедряться в деятельность коммерческих, производственных, научно-исследовательских, государственных учреждений и организаций.