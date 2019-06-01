Девять тюменских выпускников на ЕГЭ по физике получили высший балл

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Девять тюменских выпускников за ЕГЭ по физике получили высший балл. Это ученики тюменской школы № 60, гимназии ТГУ, областной физико-математической школы (ФМШ), тобольской школы № 9 и гимназии им. Н. Д. Лицмана Тобольска, сообщает региональный департамент образования и науки.

"Высокие результаты единого государственного экзамена – это результат комплексной работы, которая ведется в Тюменской области. ЕГЭ по этому предмету ребята сдают для поступления в технические вузы, - рассказал начальник регионального Центра оценки качества образования Сергей Лунев. – Кстати, в этом году более чем в два раза у нас увеличилось количество высокобалльников (от 81 балла) и в три раза больше стало ребят, которые набрали от 90 до 99 баллов".

В 2019 году на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников именно физики произвели фурор. Как рассказал председатель жюри Сергей Креков, несмотря на сложность заданий, тюменские школьники находили такие творческие решения, которые позволяли решить авторские задачи быстрее и проще, чем предполагали их разработчики. После подведения итогов экзамена по физике в Тюменской области появился первый 200-балльник ЕГЭ – ученица ФМШ Елизавета Арцер. Ранее она сдала на максимальный балл профильную математику и уже получает приглашения без экзаменов поступить в ведущие вузы страны.

Уже известны результаты по восьми предметам. В Тюменской области 100 баллов набрали пять ребят на ЕГЭ по математике, один – на ЕГЭ по истории, шесть - на ЕГЭ по литературе, два – на ЕГЭ по географии, 10 - на ЕГЭ по русском, 19 - на ЕГЭ по химии и девять на ЕГЭ по физике. По предварительным данным, нынешние выпускники побили рекорд прошлого года (в 2018 году был 41 стобалльник, в 2019 - 52).

Единый государственный экзамен в 2019 году сдавали около 10 тыс. выпускников Тюменской области. Экзаменационная кампания завершится 1 июля.